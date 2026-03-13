Фернандес: Перемога над Полтавою стане поштовхом, щоб ми рухалися вперед

Головний тренер Карпат Франсіско Фернандес оцінив перемогу над Полтавою (4:0) у 20 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Насамперед я б хотів відзначити роботу всієї команди. Не тільки ту роботу, яку помітно на футбольному полі, а й протягом попереднього тижня. Звичайно, ми не були задоволені результатами команди, але я думаю, що сьогоднішня перемога стане поштовхом для того, щоб ми рухалися вперед. Вважаю, ми добре увійшли у гру, далі був пенальті, після якого ми почали нервувати, трохи вимкнулися з гри.

Гадаю, що в ментальному плані ми трохи просідаємо. З цим компонентом треба попрацювати трохи більше. Важливо, що після першого забитого гола команда трохи розслабилась. Але другий тайм видався фантастичним. Ми були кращими за суперника, створили багато моментів. Ми змогли забити і не лише один гол. Мене тішить, що після першого м'яча команда не зупинилась та продовжувала забивати другий, третій і наступний гол", – сказав він.