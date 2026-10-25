Фернандес: Змушені були грати у більш прямолінійний футбол, ніж цього очікували

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив нічию з одеським Чорноморцем (0:0) у 10 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Відчуття такі, що гра з самого початку для нас склалась дуже важко. Ми понад 90 хвилин грали вдесятьох. Футболісти доклали надзвичайних зусиль, як і завжди це роблять. Однак зараз є такий період, коли зовнішні фактори не сприяють нашій грі. Сподіваюсь, що одного дня ця ситуація виправиться. Ми були змушені грати у більш прямолінійний футбол, ніж цього очікували. Також відзначу, що у нас були і досить хороші моменти. Це все, що я можу сказати", – зазначив іспанський фахівець.

Також Фернандес відреагував на червону картку Жана Педрозу. Бразильця вилучили вже на 5-й хвилині зустрічі.

"Я б волів не говорити про рішення суддів. Тому що може здатися, що я шукаю якісь виправдання. Я вже чимало говорив про вилучення в грі з Динамо, дискваліфікацію на три матчі Костенка. Це впливає на нашу гру. З останніх чотирьох поєдинків ми граємо в трьох у меншості. Це надзвичайно важко. Футболістів огортає злість від таких моментів. Навіть сьогодні вони не хотіли задовольнятися нічиєю. Я вже втомився від певних речей. Тому краще залишимо так, як є", – підсумував Фернандес.

Карпати наразі мають чотириматчеву серію без перемог та наразі перебувають на 5-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 16 очок.

Напередодні львівський клуб вирішив пролонгувати угоду з 19-річним правим захисником Юрієм Кокодиняком, який виступав у складі юнацької збірної України