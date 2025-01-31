7 голів на дві команди: огляд матчу Ліги Європи Ференцварош – АЗ

У межах 8 туру основного етапу Ліги Європи угорський Ференцварош та нідерландський АЗ влаштували "перестрілку" голами.

Клуб із Будапешта здобув перемогу з рахунком 4:3

Огляд матчу:

Ліга Європи – основний раунд

30 січня

Ференцварош – АЗ 4:3 (3:0)

Голи: 1:0 – Бен Родман, 9, 2:0 – Траоре, 34, 3:0 – Бен Родман, 45, 3:1 – Мейнанс, 76, 4:1 – Варга, 82 (пен.), 4:2 – Перотт, 90, 4:3 – Мейнанс, 90+5

Завдяки цій перемозі угорський гранд обійшов АЗ і фінішував на 17-й сходинці, маючи в активі 12 очок. Представник Нідерландів у підсумковій турнірній таблиці основного етапу ЛЄ став 19-м, набравши 11 очок.

Нагадаємо, київське Динамо в останньому турі здолало латвійський РФШ (1:0). "Біло-сині" набрали лише 4 очки загалом і вибули з турніру.