Поділля у меншості обіграло Фенікс-Маріуполь у 14-му турі Першої ліги

Сьогодні, 4 листопада, відбувся матч 14-го туру Першої ліги України з футболу, в якому Поділля на виїзді обіграло Фенікс-Маріуполь.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Гості вийшли вперед вже на 22 хвилині завдяки результативному удару Сербінова. На старті другого тайму Поділля залишилося в меншості, проте зуміло втримати перемогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 4 листопада

Фенікс-Маріуполь – Поділля 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 22 Сербінов

Вилучення: Савчук 49 (Поділля, дві жовті)

Нагадаємо, раніше Буковина переграла Чорноморець у битві лідерів Першої ліги. Перемога дозволила Буковині закріпитися на вершині турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 38 балів. У другого Чорноморця – 31 пункт.