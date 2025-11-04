Поділля у меншості обіграло Фенікс-Маріуполь у 14-му турі Першої ліги
Сьогодні, 4 листопада, відбувся матч 14-го туру Першої ліги України з футболу, в якому Поділля на виїзді обіграло Фенікс-Маріуполь.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Гості вийшли вперед вже на 22 хвилині завдяки результативному удару Сербінова. На старті другого тайму Поділля залишилося в меншості, проте зуміло втримати перемогу.
Чемпіонат України – Перша ліга
14 тур, 4 листопада
Фенікс-Маріуполь – Поділля 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 22 Сербінов
Вилучення: Савчук 49 (Поділля, дві жовті)
Нагадаємо, раніше Буковина переграла Чорноморець у битві лідерів Першої ліги. Перемога дозволила Буковині закріпитися на вершині турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 38 балів. У другого Чорноморця – 31 пункт.