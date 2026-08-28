Фенікс-Маріуполь розіграв контракт із гравцем, якого підписав місяць тому

Футбольний клуб Фенікс-Маріуполь, який виступає в Першій лізі України, розірвав контракт із півзахисником Єгором Демченком.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у клубі.

25-річний гравець наприкінці липня, після відходу з Епіцентра, підписав із Феніксом контракт терміном на один рік, однак сторони вирішили достроково завершити співпрацю.

Річ у тім, що Демченка запрошував вже колишній головний тренер Максим Фещук, який після провального старту сезону був відправлений у відставку. Натомість новий головний тренер Богдан Блавацький не розраховував на хавбека.

Зазначимо, що Єгор Демченко зіграв за Фенікс-Маріуполь лише 7 хвилин, вийшовши на заміну в матчі 4-го туру Першої ліги проти Колоса-2 (3:1).

На даний момент Фенікс-Маріуполь посідає 8-ме місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 6 очок у 5 зіграних матчах.