Колос підписав вихованця Металіста та колишнього центрбека Ворскли

Ковалівський Колос оголосив про підписання центрального захисника Даніїла Хрипчука.

Про це повідомила пресслужба клубу.

22-річний гравець приєднався до команди на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2027 року.

Хрипчук є вихованцем харківського Металіста. Протягом чотирьох років (2016–2020) футболіст також перебував у системі київського Динамо.

Найбільший досвід виступів на професійному рівні захисник здобув у полтавській Ворсклі, за яку дебютував у квітні 2021 року. Загалом за полтавський клуб він відіграв 61 матч.

Нагадаємо, що Колос завершив першу частину поточного сезону на шостому місці в УПЛ. Перший офіційний матч після зимової перерви команда Руслана Костишина проведе 22 лютого 2026 року проти Полісся.

Нещодавно з'явилася інформація, що Колос зацікавлений у трансфері універсального бразильського півзахисника Байї Мікейаша.