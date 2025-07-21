Прийшли три гравці з УПЛ: тренер Фенікс-Маріуполя розповів про кадрову ситуацію в клубі

Головний тренер Фенікс-Маріуполя Максим Фещук розповів, що до команди прийшло 8 новачків, зокрема, 3 гравці з клубів Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Український футбол.

Серед футболістів з елітного дивізіону до клубу Першої ліги приєдналися захисник Андрій Кусий та вінгер Роман Ковалюк з Вереса, а також гравець Руха Артур Ременяк.

"Вже підписали контракти з такими гравцями: нападник Назар Нич з Вікторії; захисник Валентин Корешков та півзахисники Іван Оробець і Орест Панчишин з Поділля; захисник Валерій Болденков з Прикарпаття; захисник Андрій Кусий і вінгер Роман Ковалюк з Вереса; вінгер Артур Ременяк з Руха.

Звичайно, хочемо ще підсилити деякі позиції. Також хотілося б, щоб ті футболісти, яких ми вже взяли, також прогресували й була боєздатна команда. Буде можливість підсилитися, обов’язково це зробимо", – сказав Фещук.

Раніше Максим Фещук розповів, що команду вже покинуло вісім гравців. Натомість клуб підписав двох футболістів: Дениса Балана та Романа Білого.

Нагадаємо, перед стартом другої половини сезону-2024/25 у Маріуполя змінилося керівництво. За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником команди став Юрій Павлишин – генеральний директор підмонастирського Фенікса.

Той сезон команда дограла під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше клуб зробить ребрендинг. В Першій лізі України команда посіла 13 місце, випередивши зону перехідних матчів на 1 очко.