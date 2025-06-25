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Фенікс-Маріуполь попрощався одразу з 8 футболістами, команду підсилили 2 гравці

Микола Дендак — 25 червня 2025, 08:34
Фенікс-Маріуполь попрощався одразу з 8 футболістами, команду підсилили 2 гравці
Максим Фещук
Скріншот

Головний тренер Фенікс-Маріуполя Максим Фещук розповів, що команду вже покинуло вісім гравців. Натомість клуб підписав двох футболістів: Дениса Балана та Романа Білого.

Його слова передає Український футбол.

"Хто пішов? Воротар Дмитро Панченко, захисники Владислав Дворовенко, Сергій Палюх, Артем Данилюк, півзахисники Сергій Машталір, Дмитро Рожко, Андрій Петрик, нападник Максим Гуменюк. З тих футболістів, які знаходяться у нас у розташуванні, вже підписали контракти захисники Денис Балан з Поділля та Роман Білий з Агробізнесу", – сказав Фещук.

Нагадаємо, перед стартом другої половини сезону-2024/25 у Маріуполя змінилося керівництво. За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником команди став Юрій Павлишин – генеральний директор підмонастирського Фенікса.

Той сезон команда дограла під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше клуб зробить ребрендинг. В Першій лізі України команда посіла 13 місце, випередивши зону перехідних матчів на 1 очко.

Чемпіонат України, Перша ліга Фенікс-Маріуполь

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