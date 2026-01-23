Клуб Першої ліги підпише колишнього захисника Вердера – ЗМІ

Першоліговий Фенікс-Маріуполь може підписати колишнього захисника Вердера та ЛНЗ Івана Єрмачкова.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією видання, спортивний директор клубу Богдан Когут вже провів перемовини з гравцем.

Після повернення з Німеччини в Україну 20-річний центральний захисник доєднався до черкасців на правах вільного агента у жовтні 2025-го. Проте дебютувати у складі ЛНЗ під керівництвом Віталія Пономарьова йому так і не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Фенікс-Маріуполь може підписати низку гравців з досвідом в Українській Прем'єр-лізі.

Напередодні представники Першої ліги Чернігів та Фенікс-Маріуполь звернулися до УАФ з проханням перенести їхній матч на 17 березня, щоб уникнути пауз в підготовчому процесі, адже суперництво в цьому дивізіоні відновлюється на місяць пізніше, ніж в УПЛ.