Клуб Першої ліги підпише колишнього захисника Вердера – ЗМІ
Першоліговий Фенікс-Маріуполь може підписати колишнього захисника Вердера та ЛНЗ Івана Єрмачкова.
Про це повідомляє UA-Футбол.
За інформацією видання, спортивний директор клубу Богдан Когут вже провів перемовини з гравцем.
Після повернення з Німеччини в Україну 20-річний центральний захисник доєднався до черкасців на правах вільного агента у жовтні 2025-го. Проте дебютувати у складі ЛНЗ під керівництвом Віталія Пономарьова йому так і не вдалося.
Раніше повідомлялося, що Фенікс-Маріуполь може підписати низку гравців з досвідом в Українській Прем'єр-лізі.
Напередодні представники Першої ліги Чернігів та Фенікс-Маріуполь звернулися до УАФ з проханням перенести їхній матч на 17 березня, щоб уникнути пауз в підготовчому процесі, адже суперництво в цьому дивізіоні відновлюється на місяць пізніше, ніж в УПЛ.