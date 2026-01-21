Українська правда
Фенікс-Маріуполь підпише цілу низку гравців з досвідом виступів в УПЛ – ЗМІ

Олексій Мурзак — 21 січня 2026, 19:21
ФК Фенікс-Маріуполь

Фенікс-Маріуполь, який 21 січня вийшов з відпустки, може підписати низку гравців з досвідом в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, у розпорядженні Максима Фещука у другому колі може опинитися: 32-річний захисник Олександр Чорноморець (Десна, Колос, Ворскла, Металіст 1925), його ровесник – опорник Валерій Кучеров (Сталь, Верес, Арсенал), 30-річний хавбек Андрій Кухарук (Севастополь, Рух, Інгулець, Верес) і 29-річний атакувальний інсайд Олег Синиця (Рух, Лівий Берег).

Напередодні представники Першої ліги Чернігів та Фенікс-Маріуполь звернулися до УАФ з проханням перенести їхній матч на 17 березня, щоб уникнути пауз в підготовчому процесі, адже суперництво в цьому дивізіоні відновлюється на місяць пізніше, ніж в УПЛ.

