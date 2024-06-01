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Фенербахче підтвердив переговори з Моурінью

Микола Дендак — 1 червня, 14:52
Фенербахче підтвердив переговори з Моурінью

Турецький Фенербахче підтвердив перемовини з іменитим наставником Жозе Моурінью щодо посади головного тренера команди.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, раніше Джанлука Ді Марціо розповів, що португалець очолить Фенербахче та підпише контракт на 2 роки.

Попереднім клубом Жозе була Рома, з якої його звільнили в січні 2024-го. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.

У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.

Фенербахче Жозе Моурінью

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