Новий виклик для "Особливого": Моурінью очолить турецький гранд
Жозе Моурінью стане новим головним тренером Фенербахче.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо у своєму X (Twitter).
За інформацією інсайдера, сторони домовилися про контракт на 2 роки.
Попереднім клубом португальця була Рома, з якої його звільнили в січні цього року. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.
У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.