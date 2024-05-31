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Новий виклик для "Особливого": Моурінью очолить турецький гранд

Игорь Чернявский — 31 травня, 10:55
Новий виклик для Особливого: Моурінью очолить турецький гранд

Жозе Моурінью стане новим головним тренером Фенербахче.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, сторони домовилися про контракт на 2 роки.

Попереднім клубом португальця була Рома, з якої його звільнили в січні цього року. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.

У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.

Фенербахче Чемпіонат Туреччини Жозе Моурінью

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