Фенербахче Моурінью хоче підписати півзахисника Барселони

Фенербахче, який очолює досвідчений Жозе Моурінью, розпочав переговори з представниками півзахисника Барселони Ілкая Гюндогана.

Про це повідомляє видання AS.

Контакти між стамбульським клубом та німецьким хавбеком розпочалися на прохання португальського тренера.

Барселона очікує отримати за 33-річного півзахисника велику суму, на порталі Transfermarkt він оцінюється в 15 млн євро. Угода Гюндогана з каталонцями розрахована до 2025-го з можливістю продовження ще на рік.

Зазначимо, що катарський Аль-Садда запропонував Ілкаю трирічний контракт, на який він, начебто, готовий погодитися.

В минулому сезоні Ілкай Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, відзначився п'ятьма голами, та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона планує підписати двох гравців збірної Іспанії. Трансферною ціллю стали вінгер Атлетика Ніко Вільямс, та півзахисник Лейпцига Дані Ольмо.