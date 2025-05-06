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Зірка збірної Португалії влітку покине Челсі

Олександр Булава — 6 травня 2025, 20:44
Зірка збірної Португалії влітку покине Челсі
Фото - gettyimages

Нападника Челсі Жоау Фелікса, який проводить другу половину поточного сезону на правах оренди в Мілані, влітку знову змінить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У Мілані, де 25-річний гравець проводить другу частину сезону, не задоволені його виступами. Також він не входить у плани головного тренера "синіх" Енцо Марески. Тому португалець готовий знову змінити клуб.

Наразі інтерес до гравця проявляє бразильський Фламенго. Також раніше повідомлялося про інтерес до Фелікса з боку його рідного клубу, Бенфіки.

Після переходу в Мілан Жоау провів за "россонері" 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 1 асистом.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 27-річний французький форвард Челсі Крістофер Нкунку готовий змінити клубну прописку.

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