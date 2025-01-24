Федорчук: Я не розумію трансфер Сікана з трьох причин

Колишній тренер низки українських клубів Олег Федорчук здивований рішенням Шахтаря продати основного нападника Данила Сікана у турецький Трабзонспор.

Його слова передає Український футбол.

Зокрема, це рішення викликає питання через позицію Шахтаря на внутрішній арені та туманні перспективи на захист чемпіонства. Плюс клуб продав ще одного нападника Кевіна Келсі. А також його дивує, що пішов саме український футболіст.

" Зараз в розпорядженні Пушича з атакувальних гравців залишилися переважно бразильці, а це такі хлопці, що в УПЛ вони грають добре коли їм заманеться. Від настрою залежить. На розслабоні, лайт версія. Натомість в єврокубках вони дійсно викладаються на повну. Перевдягаються. Ніби геть інші гравці стають. Це Луческу тримав бразильців в кулаці. У нього була дисципліна в команді, а Пушич не такий", – пояснив Федорчук.

Футбольний експерт також припустив, що у Шахтаря є футболіст на олівці, якого клуб хоче підписати замість Сікана.

" Можливо, куплять чергового дорогого бразильця чи візьмуть в оренду з правом викупу. Скоріше за все, Шахтар продав Сікана і таким чином звільнив місце під дорогого новачка. Як інакше пояснити трансфер основного форварда, я не знаю.чи це якась підстава для Пушича? Чи таким чином вони показують, що не будуть боротися за золоті нагороди в УПЛ ", – додав експерт.

У поточному сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Зазначимо, що за турецький клуб виступає ще один український футболіст – Арсеній Батагов. Напередодні він забив дебютний гол за Трабзонспор у матчі проти Сівасспору.