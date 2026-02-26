Український тренер пояснив, чому Забарний втратив місце в основному складі ПСЖ

Український тренер Олег Федорчук прокоментував нинішній стан справ Іллі Забарного, який останнім часом почав отримувати менше ігрового часу в ПСЖ.

Його слова цитує META.

Матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Монако став п'ятим з останніх семи, який захисник розпочав на лаві запасних. Експерт пояснив, чому так відбувається, а також оцінив перспектив українця у французькому клубі.

"У таких ситуаціях часто використовуються слова – гравець ротації. Такі футболісти потрібні і цього прикладів достатньо. Той самий авторитетний і титулований захисник Реала Давид Алаба може будь-якої миті підстрахувати. На мій погляд, ігровий рівень Забарного поки що не відповідає найкращій команді Європи повною мірою. Якщо Ілля знову нас здивує, як це було у Борнмуті, то це буде приємна несподіванка, бо з перших матчів за ПСЖ відчувалося, що українському захиснику не вистачає класу. Забарний досить молодий як для центрального захисника, тому є куди додавати та рости у професійному плані", – сказав Федорчук.

Зазначимо, що Ілля став гравцем ПСЖ перед стартом сезону-2025/26. Він перейшов з Борнмута за 63 мільйони євро.

За паризький клуб українець провів 26 матчів. У них він відзначився одним голом.