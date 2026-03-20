Український тренер розніс Шахтар після поразки в Лізі конференцій

Олег Федорчук висловився про матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем і Лехом (1:2).

Експерт розкритикував "гірників" за дуже слабкий виступ. Особливо дісталось від нього бразильським легіонерам.

"Дуже багато питань після матчу-відповіді з Лехом має бути в Арда Турана до його гравців і насамперед – молодих бразильських легіонерів. Звісно, ні для кого не секрет, що легіонери з Південної Америки їдуть до Шахтаря з ціллю засвітитися в Європі, "продати себе" в матчах на євроарені, але ж не так, як це робили донецькі "чарівники м'яча" вчора. Кінцівка матчу проти Леха – верх егоїзму бразильців Шахтаря – думали ці хлопці кожен сам за себе. Які моменти змарнували Невертон, Егіналду, Педріньйо – жах... Важко Турану буде з цими хлопцями, дуже важко", – сказав Федорчук.

При цьому він підкреслив, що "гірники" заслужили на вихід у чвертьфінал за сумою двох матчів. Проте фахівець дуже розчарований грою у Кракові.

"За підсумками двох матчів Шахтар абсолютно заслужено пробився до 1/4 фіналу, але якщо говорити суто по поєдинку-відповіді, то донеччанам, дивімось правді в очі, пощастило. Мала б гра у Кракові завершуватися з рахунком 0:2 на табло й переходити в екстратайми та не факт, що в них "гірники" встояли б. Звісно, відобразилась на грі Шахтаря втрата двох ключових центральних захисників Матвієнка та Бондаря й одного з провідних хавбеків Марлона Гомеса, але ж не можна так грати команді, яку ледь не головним претендентом на перемогу в Лізі конференцій вважають, принаймні в нас на батьківщині. Лише на один удар у площину воріт гравці Шахтаря напрацювали за 90 з плюсом хвилин, на один! Як так можна грати", – заявив експерт.

Нагадаємо, що за сумою двох поєдинків Шахтар здолав Лех із рахунком 4:3. У чвертьфіналі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти АЗ Алкмар.

Нідерландці на попередній стадії турніру переграли празьку Спарту (2:1, 4:0). Команди визначатимуть сильнішого 9 та 16 квітня.