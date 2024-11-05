Федорчук: Ротань пройшов трансформацію від романтичного до прагматичного футболу
Український тренер Олег Федорчук вважає, що перехід Руслана Ротаня до більш прагматичного футболу став головною запорукою прориву Олександрії.
Таку думку Федорчук висловив у інтерв’ю "Українському футболу".
"Ротань пройшов трансформацію від романтичного футболу а-ля Малофєєв у 80-ті роки до прагматичного, який приносить результат і непогану гру. Це викликає повагу. Легко декларувати красивий футбол, але складно заробляти очки.
При Ротаню розкриваються і додають багато футболістів, чого тільки варта реанімація Калюжного. Штаб Ротаня вже набрався достатньо досвіду, щоб не робити дитячих помилок", – сказав Федорчук.
Після 12 турів Олександрія разом із Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ – у команд по 29 очок. На вихідних команда Ротаня вдома мінімально перемогла Полісся.
Найважливіші матчі першої частини чемпіонату відбудуться на початку грудня, коли лідери чемпіонати зіграють два очних поєдинки впродовж кількох днів. Мирон Маркевич прогнозує боротьбу за чемпіонство до останнього туру.