Федорчук: Ротань пройшов трансформацію від романтичного до прагматичного футболу

Український тренер Олег Федорчук вважає, що перехід Руслана Ротаня до більш прагматичного футболу став головною запорукою прориву Олександрії.

Таку думку Федорчук висловив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Ротань пройшов трансформацію від романтичного футболу а-ля Малофєєв у 80-ті роки до прагматичного, який приносить результат і непогану гру. Це викликає повагу. Легко декларувати красивий футбол, але складно заробляти очки.

При Ротаню розкриваються і додають багато футболістів, чого тільки варта реанімація Калюжного. Штаб Ротаня вже набрався достатньо досвіду, щоб не робити дитячих помилок", – сказав Федорчук.