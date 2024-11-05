Маркевич: Боротьба за чемпіонство буде до останнього туру

Легендарний український тренер Мирон Маркевич пророкує цікаву чемпіонську гонку в Українській Прем’єр-лізі сезону-2024/25.

Про те, що боротьба за титул точитиметься до останнього туру, Маркевич сказав, відповідаючи на питання про найкращу команду ліги в жовтні. Слова наставника наводить "Український футбол".

"Мені імпонує Шахтар. У "гірників" досить пристойна гра для чемпіонату України, хоча не завжди стабільна. Але там є футболісти, які вміють грати у футбол.

Матч проти Динамо? Шахтар сам винен, що втратив очки у майже виграній грі. Нехай це стане наукою для Криськіва. Я взагалі не розумію футболістів, які всередині поля або у своєму штрафному роблять підкати.

Що стосується самого матчу, то Шахтар грав краще і мав вигравати. Але Динамо боролося до кінця і видряпало нічию, яка була їм потрібна. Боротьба за чемпіонство буде до останнього туру, але Шахтарю буде складно нівелювати відставання у шість очок", – сказав Маркевич.