Маркевич: Боротьба за чемпіонство буде до останнього туру
Легендарний український тренер Мирон Маркевич пророкує цікаву чемпіонську гонку в Українській Прем’єр-лізі сезону-2024/25.
Про те, що боротьба за титул точитиметься до останнього туру, Маркевич сказав, відповідаючи на питання про найкращу команду ліги в жовтні. Слова наставника наводить "Український футбол".
"Мені імпонує Шахтар. У "гірників" досить пристойна гра для чемпіонату України, хоча не завжди стабільна. Але там є футболісти, які вміють грати у футбол.
Матч проти Динамо? Шахтар сам винен, що втратив очки у майже виграній грі. Нехай це стане наукою для Криськіва. Я взагалі не розумію футболістів, які всередині поля або у своєму штрафному роблять підкати.
Що стосується самого матчу, то Шахтар грав краще і мав вигравати. Але Динамо боролося до кінця і видряпало нічию, яка була їм потрібна. Боротьба за чемпіонство буде до останнього туру, але Шахтарю буде складно нівелювати відставання у шість очок", – сказав Маркевич.
На сьогодні Динамо та Олександрія з 29 очками очолюють турнірну таблицю УПЛ. На початку грудня команди проведуть два очних матчі поспіль – спершу в Олександрії, а кількома днями пізніше в Києві.
Нагадаємо, у 12 турі Олександрія мінімально перемогла Полісся, а Динамо в яскравому матчі розгромило Інгулець. Шахтар, своєю чергою, обіграв 11-й Чорноморець із різницею лише в один гол.