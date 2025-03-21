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Тренер назвав переломний момент у матчі України з Бельгією

Олександр Булава — 21 березня 2025, 22:32
Тренер назвав переломний момент у матчі України з Бельгією
Getty Images

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що рішення наставника збірної України Сергія Реброва змінило хід матчу з Бельгією (3:1) у плейоф Ліги націй.

Цитує тренера "Український футбол".

Вирішальним стало переведення Олександра Зінченка на правий фланг захисту.

"Переведення Зінченка під час матчу на правий фланг захисту – це цікавий експеримент від Реброва. Це говорить про те, що тренерський штаб добре знає його якості. Олександр має чималий досвід гри лівим захисником, який він отримав у Манчестер Сіті та Арсеналі. Він загострював, діяв з глибини. Так, Зінченко не дуже сильний у відборі, однак, у цій зустрічі Олександр дуже добре виглядав на позиції правого оборонця.

Він став одним із найкращих гравців нашої команди у цій зустрічі. Зінченко був лідером в атаці, створював небезпеку. Мені дуже сподобалася його гра, він був в епіцентрі уваги. Як зараз перед очима удар Зінченка зі штрафного у стійку воріт Тібо Куртуа. Протягом гри йому довелося змінити позицію й на кожній з них він мав переконливий вигляд. На такому рівні дуже мало подібних футболістів", – зазначив Федорчук.

Нагадаємо, напередодні уболівальники "синьо-жовтих" обрали "Лева Матчу".

Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Олег Федорчук

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