Тренер назвав переломний момент у матчі України з Бельгією

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що рішення наставника збірної України Сергія Реброва змінило хід матчу з Бельгією (3:1) у плейоф Ліги націй.

Цитує тренера "Український футбол".

Вирішальним стало переведення Олександра Зінченка на правий фланг захисту.

"Переведення Зінченка під час матчу на правий фланг захисту – це цікавий експеримент від Реброва. Це говорить про те, що тренерський штаб добре знає його якості. Олександр має чималий досвід гри лівим захисником, який він отримав у Манчестер Сіті та Арсеналі. Він загострював, діяв з глибини. Так, Зінченко не дуже сильний у відборі, однак, у цій зустрічі Олександр дуже добре виглядав на позиції правого оборонця.

Він став одним із найкращих гравців нашої команди у цій зустрічі. Зінченко був лідером в атаці, створював небезпеку. Мені дуже сподобалася його гра, він був в епіцентрі уваги. Як зараз перед очима удар Зінченка зі штрафного у стійку воріт Тібо Куртуа. Протягом гри йому довелося змінити позицію й на кожній з них він мав переконливий вигляд. На такому рівні дуже мало подібних футболістів", – зазначив Федорчук.