Федорчук: Наразі Судаков – це навіть не 30 мільйонів, а 10
Олег Федорчук
Український тренер Олег Федорчук вважає, що Шахтар не зможе виручити за Георгія Судакова навіть 30 мільйонів євро.
Його слова передає Український футбол.
"Можу сказати, що Шахтар тепер вже не зможе із Судаковим повторити свій успіх із Мудриком. Хоча Георгій і хотів би піти подібним шляхом, але травма напередодні Євро-2024, потім невдалий виступ на тому ж турнірі, плюс неготовність у фізичному плані, що зараз притаманно усім гравцям Шахтаря.
Наразі Судаков – це навіть не 30 мільйонів, а 10. Якщо Лукмана з Аталанти у 40 оцінюють, то куди йому 30? Георгію поки треба заспокоїтися з цими трансферними сагами. Довбик і Забарний нічого не говорили, а вже грають у Європі й тільки підвищують свою вартість. Судаков – це розчарування, він взагалі не лідер по грі", – сказав наставник.
У поточному сезоні 22-річний лідер Шахтаря зіграв 9 матчів за свій клуб, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Наполі робив пропозицію щодо Судакова у 40 мільйонів євро, проте донецький клуб відмовився.
Пізніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав мінімальну суму, від якої Шахтар готовий розглядати пропозиції щодо свого лідера.