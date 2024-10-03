Федорчук: Наразі Судаков – це навіть не 30 мільйонів, а 10

Український тренер Олег Федорчук вважає, що Шахтар не зможе виручити за Георгія Судакова навіть 30 мільйонів євро.

Його слова передає Український футбол.

" Можу сказати, що Шахтар тепер вже не зможе із Судаковим повторити свій успіх із Мудриком. Хоча Георгій і хотів би піти подібним шляхом, але травма напередодні Євро-2024, потім невдалий виступ на тому ж турнірі, плюс неготовність у фізичному плані, що зараз притаманно усім гравцям Шахтаря.

Наразі Судаков – це навіть не 30 мільйонів, а 10. Якщо Лукмана з Аталанти у 40 оцінюють, то куди йому 30? Георгію поки треба заспокоїтися з цими трансферними сагами. Довбик і Забарний нічого не говорили, а вже грають у Європі й тільки підвищують свою вартість. Судаков – це розчарування, він взагалі не лідер по грі ", – сказав наставник.

У поточному сезоні 22-річний лідер Шахтаря зіграв 9 матчів за свій клуб, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Наполі робив пропозицію щодо Судакова у 40 мільйонів євро, проте донецький клуб відмовився.

Пізніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав мінімальну суму, від якої Шахтар готовий розглядати пропозиції щодо свого лідера.