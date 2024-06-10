Палкін назвав мінімальну суму, від якої Шахтар готовий розглядати пропозиції щодо Судакова

Шахтар не продасть Георгія Судакова менш ніж за 50 мільйонів євро.

Про це генеральний директор клубу заявив у інтерв’ю The Guardian.

"Якщо він добре зіграє на Євро, то, безумовно, трансфер відбудеться. Але навіть без урахування Євро багато клубів будуть хотіти його. Якщо ви подивитеся на позицію Судакова, то у світі є, можливо, п'ять гравців його рівня.

Остання пропозиція, яку ми отримали за Судакова, становила 40 мільйонів євро плюс бонуси від Наполі, але ми відхилили її. Ми точно не продамо його за менш ніж 50 мільйонів євро. Мені важко сказати, хто зробить пропозицію наступним, але це точно станеться", — сказав Палкін.