Федорчук: Навіть після двох поразок Динамо в Лізі Європи треба шукати позитив

Український тренер Олег Федорчук вважає, що попри два невдалі матчі київського Динамо в Лізі Європи, вболівальники не мають втрачати позитив щодо майбутніх виступів киян.

Його слова передає Sport.ua.

"Я з оптимізмом дивлюся на це покоління динамівців, воно мені нагадує часи, коли в київській команді тривав шлях до вершин футбольної майстерності Андрія Шевченка. Тоді також траплялися дошкульні невдачі в єврокубках, проте було очевидно, що за кілька років ці хлопці стануть зірками. Ось чому давайте й нині навіть після двох поразок поспіль киян в Лізі Європи шукати позитив.

В Динамо є перспективний керманич, з творчою жилкою, свій вихованець, практично весь склад укомплектований молодими гравцями з українськими паспортами, в команди є свій стиль, заточений на атаку. Переконаний, якщо вже в найближче трансферне вікно динамівці підсилять 1-2 позиції, то наступної весни від них можна буде очікувати ще якіснішої гри", – сказав Федорчук.