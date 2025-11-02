Федик – про матч проти Зорі: Не вистачило везіння

Головний тренер Руху Іван Федик висловився про матч проти Зорі у межах чемпіонату України.

Про це наставник сказав під час післяматчевої пресконференції.

"Це була третя гра за тиждень. На відміну від Зорі, яка підійшла свіжою до цього поєдинку. Можливо, нам не вистачило одного дня, щоб швидше все робити. Адже всі команди, які грали посеред тижня у Кубку України, всі гратимуть у понеділок. А ми граємо у неділю, ще й два матчі поспіль на виїзді. Але я вважаю, що нам треба просто реалізовувати свої моменти – нам не щастить в останніх матчах, хоча команда показує непогану гру", – сказав тренер.