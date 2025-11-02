Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Федик – про матч проти Зорі: Не вистачило везіння

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 20:06
Федик – про матч проти Зорі: Не вистачило везіння
Іван Федик

Головний тренер Руху Іван Федик висловився про матч проти Зорі у межах чемпіонату України.

Про це наставник сказав під час післяматчевої пресконференції.

"Це була третя гра за тиждень. На відміну від Зорі, яка підійшла свіжою до цього поєдинку. Можливо, нам не вистачило одного дня, щоб швидше все робити. Адже всі команди, які грали посеред тижня у Кубку України, всі гратимуть у понеділок. А ми граємо у неділю, ще й два матчі поспіль на виїзді. Але я вважаю, що нам треба просто реалізовувати свої моменти – нам не щастить в останніх матчах, хоча команда показує непогану гру", – сказав тренер.

Сьогодні, 2 листопада Рух поступився Зорі у виїзному матчі з рахунком 0:1. Єдиним голом відзначився Попара, а Рух не зумів реалізувати пенальті у першому таймі.

Після 11 матчів в УПЛ Рух посідає передостаннє місце у турнірній таблиці, маючи в своєму активі 7 очок.

Зоря Рух

Рух

УПЛ затвердила розклад матчів 13-го та 14-го турів
Турнірна таблиця УПЛ: Динамо та Шахтар повернули лідируючі позиції після 10-го туру
Без ударів у площину: Карпати та Рух зіграли в нульову нічию
Кривбас на виїзді мінімально переграв Рух в матчі 9 туру УПЛ
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12-го туру чемпіонату України

Останні новини