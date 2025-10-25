Федик: Потрібно було реалізувати свої моменти у матчі з Карпатами

Головний тренер Руха Іван Федик вважає, що його команда могла вирвати перемогу в дербі з Карпатами (0:0) у межах 10 туру чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми серйозно готувались до важкої гри, адже нам протистояла команда з якісними футболістами у складі. Тож ми акцентували увагу на індивідуальних якостях цих гравців, адже те, як вони грають, ми знали і були готові до цього.

Команда певним чином відійшла від свого звичного футболу, який ми хочемо бачити, і намагалась зловити суперника на контратаках. Не можу сказати, що ми мали багато моментів, але вони були, особливо наприкінці матчу – момент Клайвера та Фаала, треба було потрапити у ворота і тоді рахунок був би іншим. На жаль, сьогодні лише нічия", – сказав він.