Федик: Потрібно було реалізувати свої моменти у матчі з Карпатами
Головний тренер Руха Іван Федик вважає, що його команда могла вирвати перемогу в дербі з Карпатами (0:0) у межах 10 туру чемпіонату України.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Ми серйозно готувались до важкої гри, адже нам протистояла команда з якісними футболістами у складі. Тож ми акцентували увагу на індивідуальних якостях цих гравців, адже те, як вони грають, ми знали і були готові до цього.
Команда певним чином відійшла від свого звичного футболу, який ми хочемо бачити, і намагалась зловити суперника на контратаках. Не можу сказати, що ми мали багато моментів, але вони були, особливо наприкінці матчу – момент Клайвера та Фаала, треба було потрапити у ворота і тоді рахунок був би іншим. На жаль, сьогодні лише нічия", – сказав він.
Також тренер відповів на запитання, чи задоволений він результатом зустрічі.
"У першому таймі ми зіграли більш строго. Ми провели два різних тайми, адже були два різні плани на гру. В перерві спробували підкорегувати гру, щоб забити гол. Два хороших моменти і кілька напівмоментів у нас було. Треба реалізовувати ці нагоди, і тоді б результат був би іншим", – сказав Федик.
Для Руха це була перша нічия у сезоні. Команда наразі з 7 очками перебуває на передостанній сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.