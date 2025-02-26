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Фенербахче готовий продовжити контракт із зірковим нападником

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 13:36
Фенербахче готовий продовжити контракт із зірковим нападником
Едін Джеко
Getty images

Один з лідерів чемпіонату Туреччини Фенербахче готовий запропонувати Едіну Джеко новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Канарки" мають намір підписати із 38-річним футболістом угоду до 2026 року. Найближчим часом очікується зустріч агента боснійця з представниками Фенербахче.

Нагадаємо, Джеко виступає за стамбульський колектив з 2023 року і в поточному сезоні зіграв 38 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 19+7 за системою "гол+пас".

Раніше Едін грав у таких командах як Рома, Інтер, Манчестер Сіті та Вольфсбург.

Раніше представники Галатасарая звинуватили наставника Фенербхаче Моурінью в расизмі через скарги на арбітрів.

Фенербахче Едін Джеко Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Фенербахче

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