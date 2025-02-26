Фенербахче готовий продовжити контракт із зірковим нападником
Едін Джеко
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Один з лідерів чемпіонату Туреччини Фенербахче готовий запропонувати Едіну Джеко новий контракт.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
"Канарки" мають намір підписати із 38-річним футболістом угоду до 2026 року. Найближчим часом очікується зустріч агента боснійця з представниками Фенербахче.
Нагадаємо, Джеко виступає за стамбульський колектив з 2023 року і в поточному сезоні зіграв 38 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 19+7 за системою "гол+пас".
Раніше Едін грав у таких командах як Рома, Інтер, Манчестер Сіті та Вольфсбург.
Раніше представники Галатасарая звинуватили наставника Фенербхаче Моурінью в расизмі через скарги на арбітрів.