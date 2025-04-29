Федерація футболу Німеччина подвоїла суму призових жіночій збірній за успіхи на Євро

Федерація футболу Німеччини подвоїла суму призових для жіночої збірної, якщо команда виграє майбутній чемпіонат Європи.

Про це повідомляє AP News.

Тепер кожна футболістка отримає 120 тисяч євро в разі успіху. Це вдвічі більше, ніж обіцялося за успіх на Євро-2021, де німецька збірна у підсумку дійшла до фіналу.

Рік тому футболістам чоловічої збірної мали виплатити 400 тисяч євро, якщо команда стала б чемпіоном.

Федерація футболу Німеччини повідомила, що гравчині отримають 45 000 євро, якщо команда вилетить у чвертьфіналі, 65 000 євро за вихід у півфінал і 90 000 євро, якщо Німеччина знову посяде друге місце на турнірі.

Нагадаємо, футболістка збірної Німеччини відмовилася від прізвища на футболці через порівняння з Адольфом Гітлером.