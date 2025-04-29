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Федерація футболу Німеччина подвоїла суму призових жіночій збірній за успіхи на Євро

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 23:04
Федерація футболу Німеччина подвоїла суму призових жіночій збірній за успіхи на Євро
facebook.com/DFB.Frauen

Федерація футболу Німеччини подвоїла суму призових для жіночої збірної, якщо команда виграє майбутній чемпіонат Європи.

Про це повідомляє AP News.

Тепер кожна футболістка отримає 120 тисяч євро в разі успіху. Це вдвічі більше, ніж обіцялося за успіх на Євро-2021, де німецька збірна у підсумку дійшла до фіналу.

Рік тому футболістам чоловічої збірної мали виплатити 400 тисяч євро, якщо команда стала б чемпіоном.

Федерація футболу Німеччини повідомила, що гравчині отримають 45 000 євро, якщо команда вилетить у чвертьфіналі, 65 000 євро за вихід у півфінал і 90 000 євро, якщо Німеччина знову посяде друге місце на турнірі.

Нагадаємо, футболістка збірної Німеччини відмовилася від прізвища на футболці через порівняння з Адольфом Гітлером

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