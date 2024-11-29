В українських команд інший менталітет: Федецький назвав проблему наших клубів у єврокубках

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що українським командам потрібно просто грати у футбол, а не прораховувати різні варіанти розвитку подій.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"В українських команд інший менталітет. Ми думаємо, десь собі в голові прораховуємо, що буде далі, якщо не вийдемо, тих обіграємо чи не обіграємо. А більшість команд Європи, та практично всі, грають від гри до гри. Виходять і грають.

І тому їм потрібно буде спробувати так само. В теперішній час, коли в країні війна, думати про Україну, що вони грають для наших захисників насамперед. Бо наші хлопці так само їх дивляться і переживають за них.

Звичайно, потрібно кайфувати від того моменту, віддавати всього себе на футбольному полі. Не кожен день граєш проти таких суперників як Баварія, на таких стадіонах. Тому вболівати потрібно і за Динамо, і за Шахтар, бо це наші українські клуби, які хочуть себе якомога краще проявити на євроарені", – сказав Федецький.