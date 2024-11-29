В українських команд інший менталітет: Федецький назвав проблему наших клубів у єврокубках
Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що українським командам потрібно просто грати у футбол, а не прораховувати різні варіанти розвитку подій.
Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.
"В українських команд інший менталітет. Ми думаємо, десь собі в голові прораховуємо, що буде далі, якщо не вийдемо, тих обіграємо чи не обіграємо. А більшість команд Європи, та практично всі, грають від гри до гри. Виходять і грають.
І тому їм потрібно буде спробувати так само. В теперішній час, коли в країні війна, думати про Україну, що вони грають для наших захисників насамперед. Бо наші хлопці так само їх дивляться і переживають за них.
Звичайно, потрібно кайфувати від того моменту, віддавати всього себе на футбольному полі. Не кожен день граєш проти таких суперників як Баварія, на таких стадіонах. Тому вболівати потрібно і за Динамо, і за Шахтар, бо це наші українські клуби, які хочуть себе якомога краще проявити на євроарені", – сказав Федецький.
Після 5 турів у Шахтаря в Лізі чемпіонів краще становище, ніж у Динамо в Лізі Європи. Попри прикру поразку від ПСВ, "гірники" ще зберігають непогані шанси на вихід в 1/16, але для цього потрібно перемагати Баварію або Боруссію Дортмунд.
Динамо, своєю чергою, програли 5-й матч поспіль у ЛЄ і не змогло піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці. В команди Олександра Шовковського залишаються лише теоретичні шанси на потрапяння у плейоф.