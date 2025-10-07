Федецький – про Україну U-20: Не треба боятися Іспанії

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький вважає, що Іспанія є сильнішою за Україну лише до матчу.

Слова футболіста цитує сайт Український футбол.

"Фаворитом виглядає саме Іспанія, але лише до гри. Просто сама по собі в цієї команди гучна назва, скажімо так. Від наймолодшої вікової категорії до національної збірної у цій країні всі команди грають майже завжди на високому рівні. Просто й легко нашим хлопцям точно не буде, але, якщо вони будуть так само грати, як у матчах групового етапу, з душею та самовіддано, то все має бути добре. Не треба боятися Іспанії", – сказав Федецький.

Матч збірної України U-20 проти Іспанії U-20 відбудеться 7 жовтня о 22:30 за київським часом. У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у чвертьфіналі з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.

У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.