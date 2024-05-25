Лебіга виявився спритнішим: Марлос не зміг обвести блогера

Вже розпочалася підготовка української команди UA Steel до медіафутбольного турніру Kings World, який заснував легендарний футболіст Барселони Жерар Піке.

За тиждень до початку змагань українці прибули в Мексику, де з 2 до 8 червня змагатимуться 32 команди.

За нашу UA Steel зіграють легенди українського футболу Андрій Пятов, Дарійо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораес, Олег Шелаєв та Андрій Воронін.

На офіційних ресурсах колективу вже з'явилися перші відео з тренуваннями. Зокрема, на одному з них футболісти змусили стрімера Михайла Лебігу відбирати м'яч. Зазначимо, що жертвою блогера став Марлос, який не зміг прокинути круглого між ніг Михайлу.

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А напередодні Україна ще й зіграла товариський матч проти німецького колективу Youniors. Хто переміг не повідомляється, проте можна відмітити, що ексфутболісти і досі вміють бити сильно та точно.

Відео

До речі, на нещодавній пресконференції керівництва Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів про місію та цілі команди. Головною метою є інформування мексиканців щодо війни в Україні.

Тож будемо слідкувати за результатами та вболівати за українців на ще одному престижному турнірі. Віримо в перемогу.