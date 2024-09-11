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Хотіли грати красиво: Федецький пояснив, що потрібно змінити у грі збірної України

Олександр Булава — 11 вересня, 22:23
Хотіли грати красиво: Федецький пояснив, що потрібно змінити у грі збірної України
УАФ

Колишній гравець збірної України Артем Федецький вважає, що національній команді потрібно відійти від "інтелігентного футболу" у наступних матчах.

Про це Артем розповів у коментарі у коментарі BurBuzz.

"Матчі проти Албанії та Румунії на Євро нам не вистачало характеру. Ми граємо більш такий інтелігентний футбол. Всі дуже гарно вміють працювати з м'ячем, з хорошою передачею, з хорошими технічними даними, тактичними, але немає такого по-спортивному хорошого хуліганського. Такими були Рой Кін у Манчестер Юнайтед, Пепе та Серхіо Рамос у Реалі.

Збірна України хотіла грати красиво, гарно, контролювати м'яч, але він трішки вже набрид. Треба навпаки спробували віддати м'яч супернику, а особливо враховуючи те, що у нас швидкісні фланги – ми могли б зіграти й чекати свого шансу на контратаках", — сказав Федецький.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. У першому турі українці мінімально програли Албанії, а у другому — поступилися збірній Чехії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Федецький

Артем Федецький

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