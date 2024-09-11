Хотіли грати красиво: Федецький пояснив, що потрібно змінити у грі збірної України

Колишній гравець збірної України Артем Федецький вважає, що національній команді потрібно відійти від "інтелігентного футболу" у наступних матчах.

Про це Артем розповів у коментарі у коментарі BurBuzz.

"Матчі проти Албанії та Румунії на Євро нам не вистачало характеру. Ми граємо більш такий інтелігентний футбол. Всі дуже гарно вміють працювати з м'ячем, з хорошою передачею, з хорошими технічними даними, тактичними, але немає такого по-спортивному хорошого хуліганського. Такими були Рой Кін у Манчестер Юнайтед, Пепе та Серхіо Рамос у Реалі.

Збірна України хотіла грати красиво, гарно, контролювати м'яч, але він трішки вже набрид. Треба навпаки спробували віддати м'яч супернику, а особливо враховуючи те, що у нас швидкісні фланги – ми могли б зіграти й чекати свого шансу на контратаках", — сказав Федецький.