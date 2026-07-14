ФБР заявило, що матч між Аргентиною та Англією буде найнебезпечнішим на ЧС-2026

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оцінило за системою мір необхідної безпеки матч півфіналу чемпіонату світу-2026 між Англією та Аргентиною найбільш ризикованим на турнірі.

Про це повідомляє TalkSports.

Такого висновку федеральний слідчий орган США дійшов після зустрічі з місцевою поліцією. Предтечі такої напруженої ситуації між країнами лежать в історичній площині, з часів Фолклендської війни.

Тоді, у 1982 році, Британія та Аргентина перебували у стані війни за контроль над Фолклендськими островами. Цей воєнний конфлікт закінчився перемогою Сполученого Королівства, яке й понині контролює цей архіпелаг у південній частині Атлантичного океану.

Також до цього всього, підвищує градус конфлікту й славнозвісна "Рука Бога" Дієго Марадони у чвертьфіналі ЧС-1986, після якого англійці завершили свій шлях на турнірі (2:1 на користь Аргентини).

Утім, як зазначається, конфлікти між вболівальниками "Альбіселесте" та "Трьох Левів" вже сталися перед очною зустріччю в півфіналі цьогорічного мундіалю. Після перемоги підопічних Томаса Тухеля над збірною Норвегії в 1/4 фіналу фанати обох команд влаштували сутичку в Маямі.

Правоохоронні органи США внаслідок цих факторів вирішили посилити заходи безпеки на стадіоні. На цьому матчі вболівальники двох країн будуть заходити з окремих воріт, щоб не перетинатися, також буде залучений додатковий персонал та посилений контроль у вестибюлях.

Нагадаємо, що гра між Англією та Аргентиною відбудеться 15 липня на арені "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Додамо, що напередодні капітан "Альбіселесте" Ліонель Мессі пропустив тренування за день до цього поєдинку.