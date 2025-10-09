Божевільний матч відбору на ЧС-2026: гольова перестрілка, сумнівний офсайд і гол поміж ніг з центру поля

Матч відбору до чемпіонату світу-2026 між Лівією та Кабо-Верде (3:3) став справжнім футбольним трилером і одним із найобговорюваніших поєдинків африканської кваліфікації.

Кабо-Верде, маленька острівна держава в Атлантичному океані, стоїть за крок від історичного досягнення – виходу на свій перший чемпіонат світу, що зробить її другою найменшою країною за населенням, яка коли-небудь грала на мундіалі.

Але матч у Триполі міг завершитися справжнім фіаско. На 60-й хвилині гості поступалися 1:3, і, здавалося, сенсація відкладається. Проте саме тоді стався момент, який шокував усіх: воротар збірної Лівії пропустив м’яч з центру поля, між ніг і навіть не після удару, а з простої передачі суперника!

Цей курйоз став переломним – кабовердійці ожили, зрівняли рахунок 3:3 і на 90+6 хвилині створили ще один шанс, коли чотири гравці вибігали на одного захисника. Вони забили переможний гол, який міг стати історичним, але боковий арбітр підняв прапорець – офсайд.

Попри розчарування, Кабо-Верде зберігає перше місце у групі, випереджаючи Камерун, і в останньому турі зіграє вдома проти аутсайдера Есватіні. Тож головна мрія нації, дебют на чемпіонаті світу, залишається цілком реальним.

