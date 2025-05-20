Претендент на премію Пушкаша: аргентинський футболіст відзначився шикарним голом ударом через себе

В межах 1/8 фіналу Кубку Аргентини Індепендьєнте зустрічався з Рівадавією і матч видався неймовірно напруженим. Ніхто з команд не хотів пропускати, тому діяли доволі обережно, доки один гравець не наважився на дальній удар.

Гра проходила доволі рівно: ударів було мало, оборона вражала надійністю і лише жовті картки були єдиним хайлайтом зустрічі. Усе змінилося на 57-й хвилині.

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Крайній півзахисник Сантьяго Монтіель підхопив м'яч на підступах до штрафного майданчика, відштовхнув від себе суперника (у межах правил) і пробив через себе! Голкіпер не розраховував на такий постріл і просто спостерігав за траєкторією удару.

У підсумку цей гол став переможним, а Індепендьєнте пройшов у наступний етап турніру, де сьогодні вночі здолав Бока Хуніорс (1:0).

Раніше повідомлялося, що гравчиня мексиканського Тігрес відзначилася шедевральним голом після удару у стилі "скорпіона".