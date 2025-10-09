Пропустив 5 голів, але став легендою: 82-річний голкіпер увійшов в історію італійського футболу

82-річний Ламберто Боранга знову увійшов в історію! Легендарний італієць став найстаршим футболістом в історії Італії, вийшовши на поле у складі клубу Тревана в сьомому дивізіоні.

Попри поважний вік, колишній воротар Фіорентини відіграв частину матчу проти Фоліньйо (0:10), але пропустив п’ять м’ячів і був замінений. Втім, Боранга не втратив почуття гумору:

"Я зробив пару помилок, але й три-чотири хороших сейви теж були", – пожартував 82-річний ветеран після гри.

Нагадаємо, Боранга розпочав професійну кар’єру ще у 1961 році й провів понад 100 матчів у Серії A, виступаючи за Фіорентину, Чезену та Парму. У 34 роки він грав пліч-о-пліч із 19-річним Карло Анчелотті, який нині очолює збірну Бразилії.

Попри завершення кар’єри ще у 1993 році, Ламберто кілька разів повертався у футбол, а тепер – здійснив справжнє диво, повернувшись на поле у 82.

Раніше повідомлялося, що відео тренувань вікового голкіпера стали справжнім хітом у соцмережах.