Малага вирвала нічию з Еспаньйолом на останніх хвилинах стартового матчу 8 туру Ла Ліги

Малага врятувалася від поразки у домашньому матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки Браяну Сарагосі. Він обіграв двох суперників і влучив у ближній кут. Еспаньйол мав нагоди подвоїти перевагу, проте господарів рятували воротар та захисники.

Після перерви Малага наполегливо шукала можливість відігратися й досягла свого на 90+3-й хвилині: Адріан Ніньйо ударом після подачі до штрафного майданчика встановив остаточний рахунок.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8-й тур, 9 жовтня

Малага — Еспаньйол 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Сарагоса, 1:1 – 90+3 Ніньйо

Турнірна таблиця Ла Ліги Standings provided by Sofascore

Напередодні головний тренер Барселони Гансі Флік був визнаний найкращим тренером місяця Ла Ліги за підсумками вересня.