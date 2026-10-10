Малага вирвала нічию з Еспаньйолом на останніх хвилинах стартового матчу 8 туру Ла Ліги
Малага врятувалася від поразки у домашньому матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки Браяну Сарагосі. Він обіграв двох суперників і влучив у ближній кут. Еспаньйол мав нагоди подвоїти перевагу, проте господарів рятували воротар та захисники.
Після перерви Малага наполегливо шукала можливість відігратися й досягла свого на 90+3-й хвилині: Адріан Ніньйо ударом після подачі до штрафного майданчика встановив остаточний рахунок.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
8-й тур, 9 жовтня
Малага — Еспаньйол 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 13 Сарагоса, 1:1 – 90+3 Ніньйо
Напередодні головний тренер Барселони Гансі Флік був визнаний найкращим тренером місяця Ла Ліги за підсумками вересня.