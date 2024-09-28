Ми наробим вам гроби, ваш футбол нам до п***и: ультрас Вереса шокували скандальною кричалкою

На домашньому матчі 8-го туру УПЛ проти Шахтаря активні вболівальники Вереса скандували кричалки провокативного змісту.

Відео скандування рівнян поділився автор проєкту FCDK House Михайло Потапенко.

"В нашім лісі сосен повно! Ми наробим вам гроби! Ваш футбол нам до п***и! І вам п***а"

Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1. Верес уже другий сезон поспіль відбирає у Шахтаря очки в домашньому матчі чемпіонату України.

Подібна поведінка фанатів викликає палкі дискусії в українській футбольній спільноті. Наприклад, нещодавно військовий та комік Віктор Розовий заявив, що піде на домашній матч Карпат лише для того, щоб потролити "жмихів з сектора, які не пішли на війну".