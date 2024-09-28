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Ми наробим вам гроби, ваш футбол нам до п***и: ультрас Вереса шокували скандальною кричалкою

Ігор Чернявський — 28 вересня, 15:55
Ми наробим вам гроби, ваш футбол нам до п***и: ультрас Вереса шокували скандальною кричалкою
ФК Верес

На домашньому матчі 8-го туру УПЛ проти Шахтаря активні вболівальники Вереса скандували кричалки провокативного змісту.

Відео скандування рівнян поділився автор проєкту FCDK House Михайло Потапенко.

"В нашім лісі сосен повно! Ми наробим вам гроби! Ваш футбол нам до п***и! І вам п***а"
@m1guelten Що скажете? #m1guelten ♬ оригінальний звук - Міша з FCDK HOUSE💙🤍

Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1. Верес уже другий сезон поспіль відбирає у Шахтаря очки в домашньому матчі чемпіонату України.

Подібна поведінка фанатів викликає палкі дискусії в українській футбольній спільноті. Наприклад, нещодавно військовий та комік Віктор Розовий заявив, що піде на домашній матч Карпат лише для того, щоб потролити "жмихів з сектора, які не пішли на війну".

вболівальники Верес Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Верес

Вінгер Шахтаря: Ми маємо шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників
Тренер Вереса: Розуміли, що матимемо проблеми, якщо будемо високо пресингувати Шахтар
Пушич – про нічию з Вересом: Я не скажу, що це була складна гра, ми зробили її складною
Шандрук – про нічию з Шахтарем: Я радий за хлопців, сьогодні вони зіграли непоганий матч
Кожухар – про нічию з Шахтарем: Я задоволений результатом, тому що ми грали проти чемпіона України

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