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Ледь не блюванув: український комік та військовий розкритикував ультрас Карпат

Ігор Чернявський — 16 серпня, 09:05
Ледь не блюванув: український комік та військовий розкритикував ультрас Карпат

Український комік та військовослужбовець Віктор Розовий відчув огиду, коли побачив уболівальників Карпат, які підтримували команду в перших матчах УПЛ.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Взагалі п***й (на повернення Карпат в УПЛ – прим.). Ледь не блюванув, коли побачив відео з фанатського сектора. Піду хіба потролити хіба жмихів з сектора, які пішли на війну", – сказав Розовий у відповідь на запитання підписника про вихід Карпат в Українську Прем’єр-лігу.

У цивільному житті Віктор Розовий був коміком та брав участь у Лізі сміху. З початком повномасштабного вторгнення гуморист пішов на фронт добровольцем. У березні 2024 року Віктор отримав тяжке поранення голови, наразі він проходить реабілітацію.

Зазначимо, що під час одного з матчів минулого сезону фанати Карпат демонстрували нацистське привітання.

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