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Велика ціна промаху: Судаков зазнав нищівної критики від фанатів після нереалізованого пенальті

Богдан Войченко — 19 вересня, 20:40
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Велика ціна промаху: Судаков зазнав нищівної критики від фанатів після нереалізованого пенальті

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков отримав чимало гнівних коментарів у соціальних мережах після свого промаху з 11-метрової точки в матчі Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).

Український футболіст на четвертій хвилині гри не зміг реалізувати пенальті, пробивши у лівий кут воріт. Голкіпер Лукаш Скорупський зробив впевнений сейв.

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Після цього епізоду багато прихильників та хейтерів Судакова відправилися у коментарі в його соцмережі, почавши справжнє божевілля, яке переросло у відверте цькування гравця.

Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного хавбека один гол та два асисти у шести матчах УПЛ.

Наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар зіграє проти Аталанти. Гра відбудеться 1 жовтня у Гельзенкірхені.

Шахтар Георгій Судаков