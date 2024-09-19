Велика ціна промаху: Судаков зазнав нищівної критики від фанатів після нереалізованого пенальті
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков отримав чимало гнівних коментарів у соціальних мережах після свого промаху з 11-метрової точки в матчі Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).
Український футболіст на четвертій хвилині гри не зміг реалізувати пенальті, пробивши у лівий кут воріт. Голкіпер Лукаш Скорупський зробив впевнений сейв.
Після цього епізоду багато прихильників та хейтерів Судакова відправилися у коментарі в його соцмережі, почавши справжнє божевілля, яке переросло у відверте цькування гравця.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного хавбека один гол та два асисти у шести матчах УПЛ.
Наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар зіграє проти Аталанти. Гра відбудеться 1 жовтня у Гельзенкірхені.