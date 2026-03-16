Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фанати німецького клубу влаштували перформанс, відтворивши історичний гол на трибунах

Денис Іваненко — 16 березня 2026, 16:05
Фанати Кайзерслаутерна
Kevin Klemmer

Фанати німецького Кайзерслаутерна відзначились ефектним перформансом перед домашнім поєдинком своєї команди проти Карлсруе в Бундеслізі 2.

Про це повідомляє Fussballmafia.de.

Вони влаштували візуальне шоу, відтворивши на трибунах гол 30-річної давнини. Вболівальники "червоних дияволів" пригадали взяття воріт у фіналі Кубку Німеччини-1996, в якому їх улюблена команда мінімально здолала саме Карслуе.

Той поєдинок завершився з рахунком 1:0. Переможним голом тоді наприкінці першого тайму відзначився Мартін Вагнер, завдяки чому Кайзерслаутерн здобув трофей, хоча в тому сезоні й вилетів з Бундесліги.

Зазначимо, що врешті-решт "червоні дияволи" перемогли й цього разу. Вони розгромили гостей з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що напередодні помер колишній воротар Кайзерслаутерна Георг Кох. Він тривалий час вів боротьбу з онкологічним захворюванням

Читайте також :
Фото Фанати Галатасарая банером про померлу маму довели до сліз зіркового форварда
Кайзерслаутерн Футбольні фанати Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 2

Кайзерслаутерн

Довга війна Фріца Вальтера: майор Граф, табір для полонених в Україні і тричі щасливі угорці
Колишній форвард Уніона та збірної Швеції завершив кар'єру в 33 роки
Баєр віддасть Степанова у клуб з другої Бундесліги – ЗМІ
Титулований німецький клуб хоче підписати 17-річного українського форварда Баєра
Кубок Німеччини: Штутгарт вибив фіналіста минулого сезону, Вольфсбург на 117 хвилині забив переможний гол у грі з Боруссією Д

Останні новини