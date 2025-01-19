Баєр віддасть Степанова у клуб з другої Бундесліги – ЗМІ

17-річний український нападник леверкузенського Баєра Артем Степанов може опинитися у Кайзерслаутерні, який виступає у другій Бундеслізі.

Про це повідомляє Die Rheinpfalz.

Зазначається, що талановитий українець гратиме за новий клуб до кінця поточного сезону, після чого повернеться до чинного чемпіона Німеччини.

У поточній кампанії Степанов зіграв 16 матчів за юніорську команду "фармацевтів", в яких забив 11 голів та віддав три результативні передачі.

Окрім того, Артем відіграв 18 хвилин в основному етапі Ліги чемпіонів у матчі проти австрійського Зальцбурга (5:0).

Раніше повідомлялось про інтерес до форварда з боку титулованого німецького клубу. Проте сам гравець наразі не хоче йти в іншу команду.