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Кубок Німеччини: Штутгарт вибив фіналіста минулого сезону, Вольфсбург на 117 хвилині забив переможний гол у грі з Боруссією Д

Руслан Травкін — 30 жовтня, 00:30
Кубок Німеччини: Штутгарт вибив фіналіста минулого сезону, Вольфсбург на 117 хвилині забив переможний гол у грі з Боруссією Д
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У вівторок, 29 жовтня, завершилися 7 матчів Кубку Німеччини з футболу. Вольфсбург та Боруссія Дортмунд у ці хвилини грають додатковий час.

Чемпіон Бундесліги на цьому етапі вдома приймав Ельверсберг із Бундесліги 2. Хабі Алонсо виставив резервний склад, який все одно був набагато краще за опонентів.

РБ Лейпциг та Санкт-Паулі влаштували "перестрілку". "Бики" пропустили двічі, але суперникам забили 4 голи.

Шальке на виїзді розгромно програв Аугсбургу, в Штутграт мінімально здолав Кайзерслаутрен. Варто нагадати, що минулого року "червоні дияволи" дійшли до фіналу турніру, де поступилися Баєру (0:1).

Вольфсбург у додатковий час переміг Боруссію Дортмунд. Єдиний гол у грі був забитий на 117 хвилині – забив Йонас Вінд.

Кубок Німеччини – 2 раунд
29 жовтня

Кіккерс Оффенбах – Карлсруе 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Зівзівадзе (61), 0:2 – Бейфус (72)

Аугсбург – Шальке 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Моріс (26), 2:0 – Маєр (87), 3:0 – Ессенде (90)

Ян Регенсбург – Гройтер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Булич (59)

Баєр – Ельферсберг 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Шик (2), 2:0 – (9), 3:0 – Гарсія (36)

РБ Лейпциг – Санкт-Паулі 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 – Поульсен (12), 2:0 – Баумгартнер (17), 2:1 – Гілавогі (28), 3:1 – Поульсен (30), 3:2 – Сміт (59), 4:2 – Нуса (80)

Кельн – Хольштайн 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Лемперле (8), 2:0 – Вальдшмідт (84), 3:0 – Вальдшмідт (90+7)

Штутгарт – Кайзерслаутерн 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Вольтемаде (14), 1:1 – Томіак (43, пен), 2:1 – Фюріх (76)

Вольфсбург – Боруссія Д 1:0 д.ч (0:0)

Гол: 1:0 – Вінд (117)

Нагадаємо, завтра відбудеться ще 8 матчів. Баварія відправиться в гості до Майнца.

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