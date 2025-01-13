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Титулований німецький клуб хоче підписати 17-річного українського форварда Баєра

Олексій Мурзак — 13 січня 2025, 20:55
Титулований німецький клуб хоче підписати 17-річного українського форварда Баєра
Артем Степанов
bayer04.de

17-річний український нападник леверкузенського Баєра Артем Степанов може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Bild, гравцем зацікавився Кайзерслаутерн, що виступає у другій Бундеслізі. Німецькі "червоні дияволи" вже зробили запит відносно підписання форварда, адже потребують підсилення в атакувальній лінії.

Також гравцем зацікавились ще декілька клубів, але їх назви не розголошують.

Наразі Кайзерслаутерн перебуває на 9-й сходинці турнірної таблиці Бундесліги 2. За 17 матчів в активі команди 26 набраних очок.

Зазначимо, що клуб свого часу чотири рази вигравав німецьку Бундеслігу та двічі Кубок Німеччини. Також в активі команди Суперкубок країни. Тричі Кайзерслаутерн становився володарем Кубку Інтертото.

Нагадаємо, що у листопаді Степанов дебютував за Баєр у Лізі чемпіонів. Хабі Алонсо випустив 17-річного українця на поле на 73-й хвилині, коли "фармацевти" вже забезпечили собі розгромну перемогу 5:0 над Зальцбургом.

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