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Колишній форвард Уніона та збірної Швеції завершив кар'єру в 33 роки

Руслан Травкін — 13 лютого 2025, 19:51
Колишній форвард Уніона та збірної Швеції завершив кар'єру в 33 роки
Cебастьян Андерссон
Getty images

Колишній нападник збірної Швеції Себастьян Андерссон вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці.

Про це повідомляє Aftonbladet.se.

"Пройшов час. Було багато травм, багато зносу, і я насправді не міг рухатися так, як хотів. У Нюрнберзі було багато в чому весело, але після цього я відчув, що все закінчилося. Тепер рішення прийнято", – сказав Андерссон.

Його останнім клубом був Нюрнберг. В Німеччині також грав за Кайзерслаутерн, Уніон та Кельн. На його рахунку 3 голи за 9 матчів за збірну Швецію. Його максимальна ціна на порталі Transfermarkt – 7 млн євро (червень 2020 року).

Нагадаємо, помер легенда суданського футболу Алі Гагарін, який працював дипломатом в ООН. 

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