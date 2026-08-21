Шарф замість абонемента: французький клуб придумав незвичний спосіб потрапляти фанатам на матчі

Фанати французького Діжона, який виступає у другому за силою дивізіоні країни, тепер можуть потрапляти на домашні матчі за допомогою звичайного клубного шарфа.

Перед поєдинком із По на стадіоні "Гастон Жерар" уболівальники підходили до турнікетів, прикладали до них шарфи та спокійно проходили на трибуни. Річ у тому, що всередині аксесуара захований NFC-чип, який фактично перетворює шарф на сезонний абонемент.

Спочатку фанат купує абонемент онлайн та отримує спеціальний QR-код. Після цього він приходить до клубного магазину, де працівник сканує код і прив'язує його до NFC-чипа, вбудованого у кінчик шарфа поруч із логотипом Діжона.

Після активації все максимально просто: на вході достатньо прикласти шарф до турнікета, і система розпізнає власника абонемента.

Якщо вболівальник забув шарф удома, він усе одно може потрапити на стадіон за допомогою електронного підтвердження абонемента. А у разі втрати аксесуара NFC-чип можна деактивувати.

На цьому можливості незвичайного шарфа не закінчуються. Його також можна використовувати для безготівкової оплати покупок на стадіоні. У майбутньому Діжон планує дозволити вболівальникам оплачувати за допомогою шарфа ще й покупки у клубному магазині.

Технологію клуб розробив разом із компанією Weezevent, яка спеціалізується на системах продажу квитків та організації заходів. Цікаво, що президент Діжона П'єр-Анрі Дебаллон одночасно є генеральним директором цієї компанії.

Головна перевага нововведення – швидший вхід на стадіон. Фанатам більше не потрібно шукати пластикову картку чи відкривати квиток у телефоні – достатньо взяти з собою шарф.

Крім того, клуб отримує ще один бонус: технологія фактично змушує вболівальників брати клубну атрибутику на кожен матч. У результаті трибуни стають ще більш яскравими та наповненими шарфами у кольорах команди.

Діжон став єдиним клубом у Франції, який реалізував подібну систему. Водночас у світі футболу це вже не перший такий експеримент. Схожі шарфи-абонементи використовували Кельн та швейцарський Санкт-Галлен.

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