Нічний терор: фанати Буде-Глімт влаштували феєрверк-шоу під вікнами готелю Тоттенгема
Напруга перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги Європи між Буде-Глімт та Тоттенгемом досягла точки кипіння.
Вночі з боку норвезьких фанатів пролунала справжня "передматчева артпідготовка": о 02:37 за місцевим часом вболівальники влаштували гучний феєрверк прямо біля готелю, де зупинилися гравці лондонського клубу.
Ціллю очевидно було одне – порушити сон і концентрацію суперників, які мають суттєву перевагу після першого матчу (3:1).
Нагадаємо, матч-відповідь команд відбудеться у четвер, 8 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що фанати ПСЖ влаштували хаос на вулицях Парижа після виходу у фінал Ліги чемпіонів.