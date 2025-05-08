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Нічний терор: фанати Буде-Глімт влаштували феєрверк-шоу під вікнами готелю Тоттенгема

Богдан Войченко — 8 травня 2025, 17:11
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Нічний терор: фанати Буде-Глімт влаштували феєрверк-шоу під вікнами готелю Тоттенгема

Напруга перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги Європи між Буде-Глімт та Тоттенгемом досягла точки кипіння.

Вночі з боку норвезьких фанатів пролунала справжня "передматчева артпідготовка": о 02:37 за місцевим часом вболівальники влаштували гучний феєрверк прямо біля готелю, де зупинилися гравці лондонського клубу.

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Ціллю очевидно було одне порушити сон і концентрацію суперників, які мають суттєву перевагу після першого матчу (3:1).

Нагадаємо, матч-відповідь команд відбудеться у четвер, 8 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що фанати ПСЖ влаштували хаос на вулицях Парижа після виходу у фінал Ліги чемпіонів.

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