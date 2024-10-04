8 вболівальників Андерлехта затримані за неадекватну поведінку під час матчу Ліги Європи

Після матчу Реал Сосьєдад – Андерлехт у місті Сан-Себастьян було затримано 8 вболівальників бельгійського клубу.

Про це пише sporza.be.

Під час зустрічі на гостьових трибунах було зафіксовано кілька протиправних порушень. За даними департаменту безпеки країни Басків, один із фанатів затриманий за напад на представників влади, інший – за порушення громадського порядку, ще один – за заподіяння збитків та опір агентам безпеки.

❌ Los del Anderlecht han llegado, se han cargado una mampara de la zona visitante del Reale Arena, y se han puesto a lanzar trozos de asientos a los aficionados de la Real Sociedad.



🎞️ @aaroox4 pic.twitter.com/bAmx0mrQm6 — GRADA B pro (@GradaBpro) October 3, 2024

Riot police entering the away section of Anderlecht fans away at Real Sociedad tonight pic.twitter.com/IEP2HNy2F7 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 3, 2024

Також фанати Андерлехта закидали стільцями фанів господарів, які навіть були змушені покинути свою секцію.

"Ти не можеш прийти на футбол, щоб вести себе як мудак. Люди змушені були піти додому, тому що ідіоти кидають речі. УЄФА повинен взяти на себе відповідальність. Ми 15 хвилин говорили, що матч потрібно зупинити, але вони нічого не зробили", – заявив після матчу лідер Сосьєдада Мікель Оярсабаль.

Нагадаємо, перемогу у грі здобули гості з рахунком 2:1.