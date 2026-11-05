Помер ексчемпіон світу з Формули-1

Відомий австралійський автогонщик Алан Джонс пішов із життя у віці 80 років.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Джонс помер 5 листопада, всього через три дні після того, як відсвяткував свій 80-річний ювілей.

Австралієць виступав у Формулі-1 у період із 1975 до 1986 року з перервами. В 1980 році став чемпіоном світу в складі команди Вільямс.

Окрім цього, ще двічі – у 1979 і 1981 роках – фінішував третім у загальному заліку чемпіонату світу. Сумарно за кар'єру здобув 12 перемог і 24 рази піднімався на подіум у гонках Формули-1.

Після завершення кар'єри протягом 15 років коментував Формулу-1 на австралійському телебаченні.

Раніше повідомлялося про смерть колишнього форварда львівських Карпат Едварда Аньямке, який пішов із життя у віці 48 років.