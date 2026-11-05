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Помер колишній форвард львівських Карпат

Денис Іваненко — 5 листопада 2026, 09:48
Помер колишній форвард львівських Карпат
Едвард Аньямке
ФК Карпати

У віці 48 років обірвалось життя колишнього нападника Карпат Едварда Аньямке.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

"Нігерієць приїхав до Львова у 2001 році та став другим африканським легіонером в історії Карпат. Едвард провів у складі "левів" три сезони, зіграв 58 матчів і відзначився чотирма голами.

За кількістю забитих м'ячів він посідає друге місце серед африканських футболістів, які виступали за Карпати. Вічна пам'ять, Едварде…" – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що окрім львівської команди, Аньямке захищав кольори молдовського Шерифа, а також декількох фінських клубів. Також він мав досвід виступів за юнацьку збірну Нігерії.

У складі команди U-17 брав участь у чемпіонаті світу 1995 року. Причину його смерті не розголошують.

Нагадаємо, що напередодні також помер 30-річний форвард Тенеріфе Хесус де Мігелью. Він перед тим пережив зупинку серця після моторошного зіткнення у матчі Сегунди.

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