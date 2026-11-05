Помер колишній форвард львівських Карпат
У віці 48 років обірвалось життя колишнього нападника Карпат Едварда Аньямке.
Про це повідомила пресслужба львівського клубу.
"Нігерієць приїхав до Львова у 2001 році та став другим африканським легіонером в історії Карпат. Едвард провів у складі "левів" три сезони, зіграв 58 матчів і відзначився чотирма голами.
За кількістю забитих м'ячів він посідає друге місце серед африканських футболістів, які виступали за Карпати. Вічна пам'ять, Едварде…" – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що окрім львівської команди, Аньямке захищав кольори молдовського Шерифа, а також декількох фінських клубів. Також він мав досвід виступів за юнацьку збірну Нігерії.
У складі команди U-17 брав участь у чемпіонаті світу 1995 року. Причину його смерті не розголошують.
Нагадаємо, що напередодні також помер 30-річний форвард Тенеріфе Хесус де Мігелью. Він перед тим пережив зупинку серця після моторошного зіткнення у матчі Сегунди.