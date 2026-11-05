Помер колишній форвард львівських Карпат

У віці 48 років обірвалось життя колишнього нападника Карпат Едварда Аньямке.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

"Нігерієць приїхав до Львова у 2001 році та став другим африканським легіонером в історії Карпат. Едвард провів у складі "левів" три сезони, зіграв 58 матчів і відзначився чотирма голами.

За кількістю забитих м'ячів він посідає друге місце серед африканських футболістів, які виступали за Карпати. Вічна пам'ять, Едварде…" – йдеться в повідомленні.