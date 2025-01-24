Спілкувався із де Пеною: Батіста розповів, чому вирішив перейти до Полісся

Новачок Полісся Факундо Батіста прокоментував свій перехід в житомирський клуб та розповів про мотивацію цього трансферу.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Для мене це виклик – змінити своє життя. Інша країна, інший континент. Найголовніше якомога швидше адаптуватися до нової культури та футболу. Бо він в Україні інакший, аніж в Уругваї.



Коли я дізнався про клуб, його амбіції, то все, що я хотів – це якнайшвидше потрапити сюди. Мені сподобалася стратегія розвитку, і тому я зробив для себе цей важливий крок. Медогляд був неймовірно довгим, годин напевне сім-вісім. Але насправді так має бути, треба усе ретельно перевірити.



Де Пена? Ми особисто не знайомі. Мій агент був знайомий з ним. Ми поговорили, він розповів про країну, сказав, що футбол там складний, а люди дуже добрі та щедрі", – розповів Батіста.