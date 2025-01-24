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Спілкувався із де Пеною: Батіста розповів, чому вирішив перейти до Полісся

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 11:15
Спілкувався із де Пеною: Батіста розповів, чому вирішив перейти до Полісся
Факундо Батіста
Полісся Житомир

Новачок Полісся Факундо Батіста прокоментував свій перехід в житомирський клуб та розповів про мотивацію цього трансферу.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Для мене це виклик – змінити своє життя. Інша країна, інший континент. Найголовніше якомога швидше адаптуватися до нової культури та футболу. Бо він в Україні інакший, аніж в Уругваї.

Коли я дізнався про клуб, його амбіції, то все, що я хотів – це якнайшвидше потрапити сюди. Мені сподобалася стратегія розвитку, і тому я зробив для себе цей важливий крок. Медогляд був неймовірно довгим, годин напевне сім-вісім. Але насправді так має бути, треба усе ретельно перевірити.

Де Пена? Ми особисто не знайомі. Мій агент був знайомий з ним. Ми поговорили, він розповів про країну, сказав, що футбол там складний, а люди дуже добрі та щедрі", – розповів Батіста.

Нагадаємо, останнім клубом форварда був Пеньяроль, за який він виступав на правах оренди з Некакси.

Цей трансфер став рекордним для Полісся в історії клубу.

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